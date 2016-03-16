Редизайн/создание интернет-магазина с последующей SEO-оптимизацией

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок214 просмотров

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ:

  • Существует сайт: www.yaroslav-market.com (очень устаревший и с плохим дизайном для продаж),написанный на CMS:WebAsyst shop-script (v.309) необходимо в нем полностью произвести редизайн сайта (или, если это будет дешевле и проще создать новый й продающий и современный маркетинговыИнтернет-магазин) но главное требование - чтобы товар на сайте не приходилось заново вручную заносить!!!!! (необходимо изменить вид без существенного задействования человеческих ресурсов при работе с товаром и сайтом).
  • Основная наша цель – это продажи)))
  • Наша Бизнес-модель основывалась на таком подходе: существует производитель – www.yaroslav.ua,мы раньше были с сайтом (www.yaroslav-market.com) единственным представителем в этой фабрики в Сети. Но времена изменились и они захотели сами быть представлены в сети и забрали у нас поддомен www.shop.yaroslav.ua, после этого мы потеряли всю рекламу и все контакты и раскрутку, что вела на наш сайт и мы были вынуждены перейти на домен:www.yaroslav-market.com, и конечно были откинуты далеко назад!!! В связи с этим наша Основная задача:
  • Иметь сейчас хорошо продающий сайт с современным дизайном и иметь изменения малой кровью))
  • Выйти на первое место в поисковых сис-мах Googleи Yandexпо всем узким запросам связанных с продукцией «Ярослав»
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ:
  • Продающий дизайн сайта с высокой конверсией (сделать новый дизайн и нарисовать к нему логотип)
  • Парсер, что будет периодично парсить сайт - www.yaroslav.ua и заливать новые товары с этого сайта на сайт: www.yaroslav-market.com
  • Создать и красиво оформить во всех основных СоцСетях (ВК, Facebook, YouTubeстранички и прикрутить их к этому сайту (или уже редактировать имеющиеся группы), сделать их посещаемыми (раскрутить)
  • Сделать комплексную SEO-оптимизацию сайта и его полную раскрутку и продвижение различными инструментами (тексты, рассылка, покупка ссылок, реклама, публикация на форумах и досках объявлений и т.п.)
  • Необходимо, чтобы сайт в поисковыхсис-мах отображался сосниппетами
  • Полностью был настроен и интегрирован на рекламные компании в Соц. сетях и Поисковых системах.
9 лет назад
unga1985
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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