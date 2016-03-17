Создать интернет магазин с уже готовым дизайном

ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: Существует сайт: www.yaroslav-market.com (очень устаревший и с плохим дизайном для продаж),написанный на CMS:WebAsyst shop-script (v.309) необходимо в нем полностью произвести редизайн сайта (или, если это будет дешевле и проще создать новый й продающий и современный маркетинговыИнтернет-магазин) но главное ...