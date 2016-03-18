Добрый день. Есть макет. По дизайну довольно простой. Нужно сделать адаптивным (макеты есть для всех расширений). После чего надо натянуть на Битрикс Малый Бизнес. По срокам 1.5 недели. С меня 13 000 ...
Настроить магазин
настроить интернет магазин под меня на этой платформе (https://www.merchium.ru/features-design/)
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