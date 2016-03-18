Есть работающий проект, построенный на OpenCart 2.x. Необходимо реализовать функционал, позволяющий создать каталог магазинов с картой (google maps или yandex карты) с возможностью просмотра и фильтрации по регионам. Более подробно задача расписана в ТЗ.
Менеджер проекта для интернет-магазина (удаленно)
Вакансия только для жителей России.
В связи с выходом на российский рынок интернет-магазина http://smartclimate.com.ua/ требуется менеджер проекта.
Должностные обязанности включают:
1. Анализ существующих интернет-магазинов
2. Организация работы интернет-магазина
3. Организация логистики и снабжения интернет-магазина
4. Анализ цен конкурентов
5. Анализ поставщиков (цены, удобство доставки, отсрочки платежа)
6. Составления отчетов (затраты, продажи, KPI менеджеров, звонки, заявки, ROI, маржинальность товара)
7. Поиск поставщиков, сравнение цен, пополнение ассортимента
8. Обеспечение жизнедеетельности магазина (связь, телефония )
9. Поиск и привлечение подрядчиков для улучшения, исправления ошибок в магазине
Качества:
1. Исполнительный
2. Ответственный
3. Огранизационные навыки
4. Знание техники интернет-продаж
Обязателен опыт работы на подобной позиции.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Внести изменения в фильтр поисковика по объектам на сайте vladimir-land.ru/ Задача – упростить его использование. Для четкого примера приведу фильтр яндекс недвижимость realty.yandex.ru/ . Простой и без лишнего. В общем то на сайте ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
настроить интернет магазин под меня на этой платформе (https://www.merchium.ru/features-design/)Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $190
Добрый день. Есть макет. По дизайну довольно простой. Нужно сделать адаптивным (макеты есть для всех расширений). После чего надо натянуть на Битрикс Малый Бизнес. По срокам 1.5 недели. С меня 13 000 ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть дизайн макет сайта, будет выслан на следующем этапе. Прикреплю черновой вариант. Сайт не адаптивный Необходимо сделать верстку и спрограммировать сайт, CMS на выбор исполнителя (исключение 1С Битрикс, причина дороговизна, можете попробывать ...Интернет-магазины15 заявокЗакрыт9 лет назад
ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ: Существует сайт: www.yaroslav-market.com (очень устаревший и с плохим дизайном для продаж),написанный на CMS:WebAsyst shop-script (v.309) необходимо в нем полностью произвести редизайн сайта (или, если это будет дешевле и проще создать новый й продающий и современный маркетинговыИнтернет-магазин) но главное ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть интернет-магазин на джумле, а именно модуль джумшопинг. Нужно сделать, чтобы он был комфортным для просмотра с мобильных устройств.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт9 лет назад
www.superstroy.ru/ нужна копия этого интернет магазина, без калькулятора...... без некоторых кнопок и фотографий, видео , со всеми функциями и страницами . на Джумле или Неткарт . ТЗ нет. С заливкой 100 позиций ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно довести сайт до рабочего состояния. Есть только дизайн и прототип. Верстка нужна адаптивная. Интернет магазин с четырьмя линейками товаров. Все функции можно понять по шаблонам. Помимо стандартных нужно добавить еще такие функции: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $2500
Сложный проект с кучей функционала для настоящих гуру Битрикса. Основные пункты: - сложная доработка фильтра - изменение и доработка авторизации/регистрации - доработка SEO функционала - переработка логики скидок, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад