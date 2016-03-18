Менеджер проекта для интернет-магазина (удаленно)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок776 просмотров

Вакансия только для жителей России.

В связи с выходом на российский рынок интернет-магазина http://smartclimate.com.ua/ требуется менеджер проекта. 

Должностные обязанности включают:

1. Анализ существующих интернет-магазинов

2. Организация работы интернет-магазина

3. Организация логистики и снабжения интернет-магазина

4. Анализ цен конкурентов

5. Анализ поставщиков (цены, удобство доставки, отсрочки платежа)

6. Составления отчетов (затраты, продажи, KPI менеджеров, звонки, заявки, ROI, маржинальность товара)

7. Поиск поставщиков, сравнение цен, пополнение ассортимента

8. Обеспечение жизнедеетельности магазина (связь, телефония )

9. Поиск и привлечение подрядчиков для улучшения, исправления ошибок в магазине

Качества:

1. Исполнительный

2. Ответственный

3. Огранизационные навыки

4. Знание техники интернет-продаж

Обязателен опыт работы на подобной позиции.

9 лет назад
smartclimategrou
39 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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