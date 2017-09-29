Написать текст на карточки товара 100 шт. ТЗ см. в файле Интересует сроки и стоимость
Отзыв 10 слов в интернет-магазине
Написать отзыв размером 10 слов.
Сроки выполнения - сразу приступить к выполнению.
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