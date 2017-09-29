Написать текст на карточки товара 100 шт. ТЗ см. в файле Интересует сроки и стоимость
Копирайтер на тексты про сертификацию
Здравствуйте.
Необходим копирайтер, который имеют опыт написания текстов про сертификацию соответствия (Россия).
Оплата 50 рублей — 1000 знаков без пробелов.
Способ оплаты — Яндекс.Деньги или WebMoney.
Проект на ближайшие 1–2 недели с полной загрузкой. Тексты на сайт компании, а не на обычный информационный сайт, учитывайте это.
Новички без опыта работы не интересуют. Нужен опыт и тексты с минимальным количеством ошибок.
Также у Вас должен быть опыт и понимание по сертификации.
Если Вам интересно предложение, напишите в заявке Вашу электронную почту, и я с Вами свяжусь (попрошу прислать примеры работ по теме).
Благодарю, что уделили внимание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать отзыв размером 10 слов. Сроки выполнения - сразу приступить к выполнению. Оплата за задание на карту или электронный кошелёк. Жду Ваших предложений!Копирайтинг31 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $1
Надо написать хорошие и нормальные отзывы от себя, на тему покупки мебель в мебельной компании !!! Тех задание даем , фото предоставляем !Копирайтинг26 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется написать тексты о производителе покрышек и выпускаемых моделях. Объемы текстов - разные. ТЗ с указанием объемов и ключевых слов передано исполнителю.Завершен8 лет назад
Компания занимается импортом химических ингридиентов для фарм заводов и косметических заводов. Надо написать тексты под карточки товара. Допустим товар может быть - пировиноградная кислота 99% Нужны опытные ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $17
на сайте http://www.typografya.ru/ в категории раздела Сувенирная продукция нужно текст. По 300 символов- всего 37 категорий. Оплата 1000 руб за весь заказ.Завершен8 лет назад
Требуется копирайтер со строительным образованием! Сайт для статей mobiwall.ru Разделы: Офисные перегородки Сантехнические перегородки Душевые перегородки Ограждения из нержавейки Столешницы из искусственного камня Цена договорная! ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Задача: Требуется написать описание для 3-товаров Тематика магазина: мягкая мебель для офиса (диваны, кресла, компьютерные кресла) Объем текста: около 1000 символов у каждого товара Ключевые слова: ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
написать текст по туризмуЗавершен8 лет назад
Главные требования: хорошее знание данной тематики, умение писать хороший текст. Всё тз в файле https://docs.google.com/document/d/1XU4p3q-zjC_qucGGtvD00Xl01dJPD0dOsRq2Xl5BTfA/edit?usp=sharingКопирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад