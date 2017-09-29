Копирайтер на тексты про сертификацию

Здравствуйте.

Необходим копирайтер, который имеют опыт написания текстов про сертификацию соответствия (Россия).

Оплата 50 рублей — 1000 знаков без пробелов.

Способ оплаты — Яндекс.Деньги или WebMoney.

Проект на ближайшие 1–2 недели с полной загрузкой. Тексты на сайт компании, а не на обычный информационный сайт, учитывайте это.

Новички без опыта работы не интересуют. Нужен опыт и тексты с минимальным количеством ошибок.

Также у Вас должен быть опыт и понимание по сертификации.

Если Вам интересно предложение, напишите в заявке Вашу электронную почту, и я с Вами свяжусь (попрошу прислать примеры работ по теме).

Благодарю, что уделили внимание.