Нужно грамотно, коротко и ясно (без воды) описать каждый товар где нет текста описания. К примеру тут https://luxurytextile.ru/shop/tapochki/ не хватает текста на тапочки Marine Slippers заходим во внутрь, читаем содержимое (характеристики) и только после ...
Блогер-журналист для блога статья на тематику WordPress, Graphics
Наша компания занимается развитием собственного интересного стартапа в сфере создания WordPress шаблонов. Ищем человека для написания уникальной статьи, так же обзор одной из наших тем, для нашего блога.
Требования:
- Свободное владение английским языком.
- Опыт написания разного рода текстов / статей / обзоров.
- Проактивнойсть, генерация идей и предложений в рамках своей зоны ответственности.
- Привлечь целевую аудиторию, увеличение количества посетителей, подписчиков.
- Взаимодействовать с тематическими сайтами, блогами и порталами.
Детали в личной переписке.
Заявки фрилансеров
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