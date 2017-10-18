Привет! Ищу 2-х копирайтеров к себе в команду. Подробно я описал вакансию на https://www.weblancer.net/vacancies/kopirajting-48/trebuetsya-avtor-na-informatcionnyj-proekt-meditcinskoj-tematiki-864212/. Тем, кто победит: Оплата 50р/1000зн., объёмы большие (более 1000 статей нужно выписать). Цена ...
Копирайтер, специалист по написанию статей (тематика: женская мода)
Приглашаем к сотрудничеству с первоклассным и самым стильным интернет-магазином модной одежды SEO копирайтера для написания блока статей (от 10 шт., по 4-7 тыс.знаков) на тему моды, одежды и проч.
Чего мы ждем от вас:
Конечно же,умение писать интересные и качественные статьи
Интерес к теме женской моды приветствуется
Грамотность (отличное знание русского языка)
Присылайте, пожалуйста, ваши отклики с примерами работ, а также ваши расценки
С уважением,Татьяна
Заявки фрилансеров
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