Копирайтер, специалист по написанию статей (тематика: женская мода)

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Чего мы ждем от вас:

Конечно же,умение писать интересные и качественные статьи

Интерес к теме женской моды приветствуется

Грамотность (отличное знание русского языка)

Присылайте, пожалуйста, ваши отклики с примерами работ, а также ваши расценки

С уважением,Татьяна