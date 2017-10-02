Написание трех статей

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Закрыт10 заявок169 просмотров

Требуется копирайт трех статей для блога.

По ключам:

  • cookies что это;
  • description что это;
  • зачем нужны лайки в контакте.
Полные технические задания прилагаю.

Макс срок 3 дня. Перспектива регулярных заказов.

Написание статей
8 лет назад
zenkov_andele
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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