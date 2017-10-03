Нужен копирайтер с опытом по информационным статьям

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт13 заявок211 просмотров

Нужно написать статью на тему "Что подарить старшей сестре на новый год 2018". Ищу копирайтера с опытом по инфо стилю.

Статья с ключами. Оплата 60 руб/1000 знбп.

8 лет назад
tsn27
Иван 
41 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров