antonrobin

Робин Антон antonrobin

 
36 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разместить обьявления на авито

    $15

    Добрый день, есть необходимость разместить 20 объявлений на авито о продаже электроники.  Все объявления об 1 товаре, можно разное описание, с разных аккаунтов.  С вас аккаунт и все вытекающие.

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн для группы в ВК

    Доброго времени суток. Необходимо сделать аватарку и баннер в группу по доставке из Китая, тематическая Так же сделать информативную карту в раздел на сайт. Карта маршруты доставки.

    Баннеры10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка, баннеров, картинок, заставок для сайта.

    [b]Добрый день.[/b] [b]ТЗ для сайта [/b][b]Posrednik-[/b][b]china.[/b][b]com[/b] 1. Главная страница – Баннер 1шт. 2. Заменить картинки каталога на новые (находятся на главной, ниже баннера) - 8шт. Сделать интересный фон в пару цветов, но без зеленых оттенков. Позиции для замены будут ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание 3 статьей для сайта

    Все доброго дня. Необходимо 3 статьи по 2-3к символов для сайта. Тематика товары из Китая, описание товаров, новинок, услуги по доставке, выкупу товара, вся работа с китайскими поставщиками и фабриками. Товары как трендовые простые, так и ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
8 баллов
6 лет назад
Необходим дизайн скотч ленты для упаковки.
Доволен сотрудничеством
Все было выполнено хорошо, все правки принимались и исправлялись, сроки правда затянулись, к сожалению сильно был занят, но не критично.
Ответный отзыв
ndr751
Денис 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
6 лет назад
Написание 3 статьей для сайта
Отличный работодатель. Четко поставил ТЗ. Работать было просто и понятно. Оплата сразу после проверки. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Выбрали Дениса из нескольких фрилансеров, путём написания пробных статьей. Понравился стиль, подходит под нашу тематику, человек разбирается в технической стороне продукции + умеет описывать простым понятным языком. Текст легко читается, хорошо насыщен. Цена подходящая. Можно работать.
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