antonrobin

Добрый день, есть необходимость разместить 20 объявлений на авито о продаже электроники. Все объявления об 1 товаре, можно разное описание, с разных аккаунтов. С вас аккаунт и все вытекающие.
- $15Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Необходимо сделать аватарку и баннер в группу по доставке из Китая, тематическая Так же сделать информативную карту в раздел на сайт. Карта маршруты доставки.Баннеры10 заявокЗакрыт6 лет назад
[b]Добрый день.[/b] [b]ТЗ для сайта [/b][b]Posrednik-[/b][b]china.[/b][b]com[/b] 1. Главная страница – Баннер 1шт. 2. Заменить картинки каталога на новые (находятся на главной, ниже баннера) - 8шт. Сделать интересный фон в пару цветов, но без зеленых оттенков. Позиции для замены будут ...Баннеры7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно разработать дизайн для скотч ленты, обычный скотч широкий которым обклеивают коробки, пример ниже на фото как выглядит скотч.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Все доброго дня. Необходимо 3 статьи по 2-3к символов для сайта. Тематика товары из Китая, описание товаров, новинок, услуги по доставке, выкупу товара, вся работа с китайскими поставщиками и фабриками. Товары как трендовые простые, так и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется 12 статьей на сайт для заполнения контента. Сайт посредник товаров из Китая. Тематика - товар, его описание и выгода для оптовых клиентов, с нашими условиями доставки.Копирайтинг29 заявокЗакрыт7 лет назад