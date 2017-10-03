Приглашаем к сотрудничеству с первоклассным и самым стильным интернет-магазином модной одежды SEO копирайтера для написания блока статей (от 10 шт., по 4-7 тыс.знаков) на тему моды, одежды и проч. Чего мы ждем от вас: Конечно же,умение писать ...
Требуется копирайтер на написание 100 статей
Требуется копирайтер для написания 100 статей на тему техника в среднем по 6000 знаков.
Кто нужен:
- Нужен человек в возрасте, возможно на пенсии, грамотный, что бы постоянно был на связи и любил свое дело
- Знание понятий: Точное вхождение, неточное, разбавленное, Прямое,Морфологическое и т/д/
- Работа с группой ключей в одном тексте (Могу научить)
- Опыт работы с Главред, Адвего, Text.ru
- Писать по ТЗ
Оплата:
- Оплата за 35р/1000 знаков без пробела в месяц примерно выходит от 100 000-200 000 знаков/мес (источники для рерайта текста или вдохновения всегда даю)
- Оплата два раза или один раз в месяц на выбор
- На банковскую карту, яндек-деньги, qiwi, webmoney
- Оплата тестовых статей
Все профи с ценам от 40 рублей, пожалуйста проходите мимо – это работа не для вас. Если же все же решитесь, условия вы
знаете. От меня 100% гарантия оплаты, при хорошей работе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
Форум - ufaforumok.ru посвящен: индивидуалкам, салонам массажа, знакомствам и работе для девушек в Уфе. Его необходимо наполнить темами. Примеры тем уже есть на форуме, можете посмотреть. При создании тем необходимо учитывать, что форум региональный - г. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Все доброго дня. Необходимо 3 статьи по 2-3к символов для сайта. Тематика товары из Китая, описание товаров, новинок, услуги по доставке, выкупу товара, вся работа с китайскими поставщиками и фабриками. Товары как трендовые простые, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужен копирайтер для написанию статьи на бизнес тематику. Основные требования к копирайтеру: - опыт в написании статей бизнес тематики (специализациянашего интернет-магазина - трендовые товары оптом, нужна качественная ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны качественные, правдоподобные тексты отзывов пациентов. Работа в соответствии с тз.Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Автомобильная тематика. Необходимо написать 10 статей. Фото предоставляю. Требования: - быть в теме автомобилей и доп оборудования - понимать мою тематику - грамотный, простой, понятный, не мудреный текст ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать статью на тему "Что подарить старшей сестре на новый год 2018". Ищу копирайтера с опытом по инфо стилю. Статья с ключами. Оплата 60 руб/1000 знбп.Копирайтинг13 заявокЗакрыт8 лет назад
Написать отзыв размером 10 слов. Сроки выполнения - сразу приступить к выполнению. Оплата за задание на карту или электронный кошелёк. Жду Ваших предложений!Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать статью на тему: "Почему мы переедаем", описать психологически, физиологические и другие причины переедания. Требования к статье: 100% уникальность, 100% грамотность, статья должна быть познавательной без лишней воды, полезной для читателя, необходимо писать ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Интернет-магазин музыкальных инструментов и оборудования ищет автора, который разбирается в тематике магазина и сможет грамотно и качественно писать статьи и обзоры.Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад