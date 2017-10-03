Требуется копирайтер на написание 100 статей

Требуется копирайтер для написания 100 статей на тему техника в среднем по 6000 знаков.

Кто нужен:

- Нужен человек в возрасте, возможно на пенсии, грамотный, что бы постоянно был на связи и любил свое дело

- Знание понятий: Точное вхождение, неточное, разбавленное, Прямое,Морфологическое и т/д/

- Работа с группой ключей в одном тексте (Могу научить)

- Опыт работы с Главред, Адвего, Text.ru

- Писать по ТЗ

Оплата:

- Оплата за 35р/1000 знаков без пробела в месяц примерно выходит от 100 000-200 000 знаков/мес (источники для рерайта текста или вдохновения всегда даю)

- Оплата два раза или один раз в месяц на выбор

- На банковскую карту, яндек-деньги, qiwi, webmoney

- Оплата тестовых статей

Все профи с ценам от 40 рублей, пожалуйста проходите мимо – это работа не для вас. Если же все же решитесь, условия вы

знаете. От меня 100% гарантия оплаты, при хорошей работе.