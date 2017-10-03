Статьи о ремонте техники

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Закрыт3 заявки185 просмотров

Добрый день.

Необходимо написать статьи около 4 тыс. знаков без пробелов каждая.

Количество статей более 10.

Тематика: Статьи о ремонте техники (Ввостановление данных и информации, ремонт SSD, Ремонт МФУ, ксероксов и т.д.).

Требования к тексту:

  • Более 90% уникальность.
  • 100% грамотность.
  • Правильная последовательность.
  • Соответствие с шаблоном (так как текст пишется для сайта нужно будет статью разделить на блоки по объему, 1 блок ~1 тыс. знаков, второй ~500 знаков и т.д. всего около 5 блоков).
  • Информативность и понятность.
  • Отсутствие "воды".
Оплата:  на карту VIsa / MasterCard в течении 3-х дней после сдачи заказа.

Цена: 35 руб. за 1000 символов без пробелов!

С уважением Владимир Галецкий.

Have a nice day!

8 лет назад
Galetskyi
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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