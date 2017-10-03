Отзывы на Яндекс.Маркет

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки201 просмотр

Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад).

Сами тексты предоставляются.

Для участия в проекте присылайте в личку свою страницу отзывов на Маркете.

Оплата 150 руб - карта СБ или Яндекс.Деньги.

8 лет назад
Okno1
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров