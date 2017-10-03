Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад). Сами тексты предоставляются. Для участия в ...
Написание отзывов о работе доктора.
Нужны качественные, правдоподобные тексты отзывов пациентов. Работа в соответствии с тз.
Заявки фрилансеров
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