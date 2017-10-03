Для публикации нескольких отзывов на Яндекс.Маркет требуются порядочные аккаунты Яндекс (с уже имеющимися размещенными отзывами, первый из которых был размещен не менее 2 лет назад). Сами тексты предоставляются. Для участия в ...
Требуются копирайтеры для написания статей "Ремонт холодильников"
Ищу копирайтеров для написания статей по теме – «ремонт холодильников». Статьи
требуются для сервисного центра, который предлагает услуги по ремонту холодильников на дому.
Примерная структура статьи:
1. Предложение услуги (…мы предлагаем ремонт холодильников по низким ценам…)
2. Преимущества нашей компании
3. Как заказать ремонт в нашей компании
4. Неисправности холодильников
5. Призыв к действию (оформление заявки)
Более подробное ТЗ по каждому пункту – скину исполнителям.
Главное требование – в статье должна быть только конкретика,не нужно воды, не нужно сложных предложений и речевых оборотов. Мне требуется не художественный текст, а научный – только факты, только конкретика.
Текст должен быть написан для людей. Он должен легко читаться, быть информативным и полезным. Не нужно искусственно увеличивать количество символов – вышло немного меньше/больше – ничего страшного, главное
качество.
Текст должен быть полностью уникальным, разбитым по смыслу на абзацы, безграмматических и пунктуационных ошибок.
Если текст будет плохой – куча воды, бесполезной информации –оплачивать не буду/буду отправлять на доработку! Поэтому, не тратьте ни свое, ни мое время. Я ищу людей, которые уже писали подобные статьи/или уверены, что
напишут. Если у вас есть примеры статей/портфолио – скиньте ссылку, я обязательно посмотрю, и возможно выберу именно вашу кандидатуру.
Примерный объем статьи 4к-5к символов бп. В заявке укажите стоимость ваших услуг.
Заявки фрилансеров
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