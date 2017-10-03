Требуются копирайтеры для написания статей "Ремонт холодильников"

Ищу копирайтеров для написания статей по теме – «ремонт холодильников». Статьи

требуются для сервисного центра, который предлагает услуги по ремонту холодильников на дому.

Примерная структура статьи:

1. Предложение услуги (…мы предлагаем ремонт холодильников по низким ценам…)

2. Преимущества нашей компании

3. Как заказать ремонт в нашей компании

4. Неисправности холодильников

5. Призыв к действию (оформление заявки)

Более подробное ТЗ по каждому пункту – скину исполнителям.

Главное требование – в статье должна быть только конкретика,не нужно воды, не нужно сложных предложений и речевых оборотов. Мне требуется не художественный текст, а научный – только факты, только конкретика.

Текст должен быть написан для людей. Он должен легко читаться, быть информативным и полезным. Не нужно искусственно увеличивать количество символов – вышло немного меньше/больше – ничего страшного, главное

качество.

Текст должен быть полностью уникальным, разбитым по смыслу на абзацы, безграмматических и пунктуационных ошибок.

Если текст будет плохой – куча воды, бесполезной информации –оплачивать не буду/буду отправлять на доработку! Поэтому, не тратьте ни свое, ни мое время. Я ищу людей, которые уже писали подобные статьи/или уверены, что

напишут. Если у вас есть примеры статей/портфолио – скиньте ссылку, я обязательно посмотрю, и возможно выберу именно вашу кандидатуру.

Примерный объем статьи 4к-5к символов бп. В заявке укажите стоимость ваших услуг.