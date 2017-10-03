Копирайтер для алкогольной тематики

Полные требования к текстам вы можете скачать в прикрепленном док файле. Пожалуйста, не тратьте мое и свое время, если не сможете следовать моим рекомендациям в написании текстов.

Оплата:

80 руб за 100 знаков б.п.на Я.Деньги и иногда Webmoney.

Работы много.