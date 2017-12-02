Копирайтинг-рерайтинг для Центра реабилитации аутистов, ДЦП и т.д.

Светлого утра. Ищу копирайтера со светлой душой, кому не чужды проблемы мира, который занимает активную социальную позицию, у которого доброе и чуткое сердце, который делает свою работу не просто ради зарабатывания денег, но и выбирает темы чтобы нести людям пользу и радость.

Сайт клиента, которого веду: https://mind-stimulation.com/ru/

Почему ищем социально ответственного копирайтера? Все просто : из-за тем Центра реабилитации детей с ограниченными жизненными возможностями.

А на самом-то деле нужны рерайты публикаций (или копирайты с нуля по мотивам других публикаций) и будут рассмотрены все заявки претендентов:

1. Нужно переписать в формате истории успеха) нужен вариант с подбадриванием и призывами обратиться в центр:

История успеха. Керри Магро с диагнозом аутизм стал оратором и автором бестселлеров

http://www.epochtimes.ru/istoriya-uspeha-kerri-magro-s-diagnozom-autizm-stal-oratorom-i-avtorom-bestsellerov-99041426/

Для вписывания информации (кратко) и ссылок на тематические страницы:

https://mind-stimulation.com/ru/autizm/

и https://mind-stimulation.com/ru/socialnaya-adaptaciya-obshhenie-s-okruzhayushhimi/

и https://mind-stimulation.com/ru/zaderzhka-rech-i-psih-rasvitija/

2. Отрерайтить, преподнести из разряда частых вопросов-ответов + мотивировать обратиться в центр

Жизнь с аутизмом: как сообщить людям, что твой ребенок особенный

http://www.bbc.com/russian/blog-britain-41246580

Ссылки и информация та же, что и в п.1.

3. Так как начался сезон обучения, актуально, вписать методики, услуги логопеда и т.д.

Аутизм и 1 сентября

https://nakipelo.ua/autizm-i-1-sentyabrya/

Ссылки и информация та же, что и в п.1.

Допустимо самостоятельно подбирать-предлагать иформационные источники для этих текстов. Особое внимание уделить заголовку и подзаголовкам.

В результате готовые рерайты или статьи с нуля по мотивам источников будут размещены на сайте в разделе Блога и на страницах Фейсбука: https://www.facebook.com/mindstimulation/

Полноценная оплата за хороший труд (это не благотворительный фонд) - на Приват, Вебмани.

Цену сразу указывайте за проект (за все три статьи) и реальные сроки (проект несрочный).

Оплата за збп - это все хорошо, принимается, но оплата не за збп а за добросовестно выполненную качественную работу.