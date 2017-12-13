Написание отзывов в Яндекс.Справочнике, Flamp, Zoon и т.д.

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Завершен15 заявок316 просмотров

Требуется написание и РАЗМЕЩЕНИЕ (со своих или каких-либо других) положительных отзывов в каталогах Яндекс справочника организаций, Флампе,  Zoon,  4geo, Google...может ещё где подскажете.

Тематика - автосервис.

Так же надо знать цену за отзыв.

7 лет назад
maximm
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bench-bench
Щеглов 
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Человек понимает о чём пишет, тексты хорошие. Будем работать дальше.
Отличный заказчик. Четкое ТЗ и понимание того, что должно быть в итоге. 5+++

Заявки фрилансеров

bench-bench
Щеглов 
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад