Светлого утра. Ищу копирайтера со светлой душой, кому не чужды проблемы мира, который занимает активную социальную позицию, у которого доброе и чуткое сердце, который делает свою работу не просто ради зарабатывания денег, но и выбирает ...
Написание отзывов в Яндекс.Справочнике, Flamp, Zoon и т.д.
Требуется написание и РАЗМЕЩЕНИЕ (со своих или каких-либо других) положительных отзывов в каталогах Яндекс справочника организаций, Флампе, Zoon, 4geo, Google...может ещё где подскажете.
Тематика - автосервис.
Так же надо знать цену за отзыв.
Выбранный исполнитель
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