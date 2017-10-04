Написать 10 статей для блога. Тематика: спортивное питание

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Закрыт5 заявок177 просмотров

Добрый день.  Нужен копирайтер, который сможет написать в блог сайта 10 статей. Нужно понимать, что такое спортивное питание, его виды и т.д.

По цене 20 грн за 1000 символов. Объем примерно 3-5 тыс символов.

Главное качественный текст

Вот сам сайт: https://real-food.com.ua/﻿

Список тем скину исполнителю.

Если вы готовы - жду ваших предложений. спасибо

8 лет назад
Shapa14
Андрей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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