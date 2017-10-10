Написание текста для страницы сайта

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Завершен2 заявки150 просмотров

Переписать (адаптировать) текст со страницы http://развитиеталантов.рф/ для другой целевой аудитории - для родителей. 

8 лет назад
yana_marketing
Яна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$50
4 дня
Отличная работа! Текст написан грамотно, логично. Рекомендую, если хотите продающие тексты для сайта.
Приятный заказчик с адекватным отношением к работе. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

marinesko
39 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад