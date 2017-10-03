Написать статью про изменения в пособиях на ребенка в 2018 году

﻿ Структура текста (пункты можно менять местами и дополнять, но не удалять)с пояснениями и источниками здесь https://goo.gl/MkG7Wa

Работа должна быть оформлена в Google Docs и ссылка прикреплена к заданию. В файле нужно открыть возможность комментировать.

Текст по ссылке должен быть грамотно оформлен и соответствовать минимальным требованиям к оформлению (https://goo.gl/qGt8QG (описано для ворда, но принципы те же)). Нет оформления — работа отправляется на доработку.

Структура текста и источники в файле.

Стиль текста: информационный

Категорически не приемлю «стиль копирайтера», пример: https://goo.gl/3Tc1zo

При проверке обращаю внимание на введение. Оно должно быть полезным.