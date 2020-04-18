Shapa14

Андрей Shapa14

 
32 годаУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Контекстная реклама, SEO

Контекстная реклама:

  • Подготовка, настройка и комплексное сопровождение контекстных кампаний Google Adwords и Яндекс.Директ;
  • Разработка стратегии и подхода ведения кампаний, с учетом целей рекламодателя;
  • Подбор ключевых фраз, написание объявлений, настройка и размещение контекстной рекламы;
  • Распределение и контроль бюджета;
  • Мониторинг работы кампаний и их оптимизация;
  • Подготовка отчетов, анализ статистики и работа с эффективностью рекламных кампаний, мониторинг конкурентов;
  • Работа над увеличением конверсии, А/Б тестирование;
  • Полная прозрачность и отчетность.

SEO:

  • Seo-аудит;
  • Сбор семантического ядра;
  • внутренняя оптимизация сайта;
  • внешняя оптимизация;
  • комплексное продвижение в ТОП
Семантическое ядроGoogle AdsРекламная кампания