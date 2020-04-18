Контекстная реклама, SEO
Контекстная реклама:
- Подготовка, настройка и комплексное сопровождение контекстных кампаний Google Adwords и Яндекс.Директ;
- Разработка стратегии и подхода ведения кампаний, с учетом целей рекламодателя;
- Подбор ключевых фраз, написание объявлений, настройка и размещение контекстной рекламы;
- Распределение и контроль бюджета;
- Мониторинг работы кампаний и их оптимизация;
- Подготовка отчетов, анализ статистики и работа с эффективностью рекламных кампаний, мониторинг конкурентов;
- Работа над увеличением конверсии, А/Б тестирование;
- Полная прозрачность и отчетность.
SEO:
- Seo-аудит;
- Сбор семантического ядра;
- внутренняя оптимизация сайта;
- внешняя оптимизация;
- комплексное продвижение в ТОП
Портфолио
- Оптимизация информационного сайта Новый Дом146 просмотров
- Сертификация Google Analytics181 просмотр
- Сертификация Adwords по медийной рекламе154 просмотра
- Сертификация Adwords по поисковой рекламе148 просмотров