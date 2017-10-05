Необходимо написать уникальный текст на сайт, описание категории плюс новость для раздела "Новости". Текст для категории длиной 2000-3000 символов. Уникальность по advego не ниже 90%. Тематика "заглушки для труб". Возможно дальнейшее сотрудничество, если ...
Тексты для сайта
Нужно написать для каждой страницы текст 1000-1500 символов
Обслуживание вертолетов и площадок
· Обслуживание вертолетных площадок – полныйкомплекс услуг по сервису и обслуживанию вертолетных площадок.
· Базирование вертолетной техники – Аренда мест для базирования вертолетной техники в ангарах и на открытых пространствах
· Обслуживаниевертолетной техники – Обслуживание и ремонт вертолетов. Заправка топливом.
2. Обслуживаниеобъектов и мероприятий
· Обслуживание промышленных объектов и офисныхкомплексов – Аутсорсинг в сфере сервисного обслуживания.
· Услуги секретаря – Аутсорсинг в сферекорпоративно-секретарских услуг
· Организация обедов, банкетов – Предоставление впользование помещений и обслуживающего персонала.
· Организация конференций, презентаций – Проведение корпоративных мероприятий на территорииЛИК Чкаловский.
Заявки фрилансеров
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