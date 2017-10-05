Требуется написать текст для серфикационного центра Оплата 100 руб/1000 знаков Проверка уникальности по text.ru, не менее 95% Просьба написать текст максимально понятным языком. *Пополняем штат копирайтеров. Нам нужны ответственные ...
Помощь в создании ТЗ
Здравствуйте!
Мы работаем с информационными сайтами и создаем полные, интересные и подробные материалы на различные темы. Нужен помощник в составлении 200 ТЗ.
Никаких специальных знаний не нужно. Работа не сложная и мы всему обучаем. Возраст, пол и место жительства не важны.
Главные требования: добросовестность, внимательность и ответственность. Грамотный письменный русский язык. Наличие скайпа для общения текстом.
Под каждую статью мы стараемся делать максимально подробное ТЗ для копирайтеров. Вам нужно будет помогать нам в создании таких ТЗ.
Вашей задачей будет чтение и сравнение нескольких статей по теме и создание примерного плана по ним, фиксирование того, что нужно обязательно добавить в статью. Например, в одной из изученных статей есть таблица, ее надо также добавить и в нашу статью.Дополнительно нужно будет собирать title и h1 статей исходников. Подробнее, как это делать, мы расскажем.
Самое главное – качество. Благодаря вам и вашей работе, статьи будут приносить пользу многим людям.
Работать можно в удобном для вас графике и из любого места.
Всего нужно будет сделать 200 таких «заготовок». Мы платим от 20 до 40 рублей за комментарии для одного ТЗ. И за проект Вы получите от 4000 до 8000 рублей + возможно обсуждение дальнейшего сотрудничества.
Пожалуйста в откликах, пишите о себе и своем опыте, если он есть.
Спасибо!
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