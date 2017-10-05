Помощь в создании ТЗ

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  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки200 просмотров

Здравствуйте!

 

Мы работаем с информационными сайтами и создаем полные, интересные и подробные материалы на различные темы. Нужен помощник в составлении 200 ТЗ.

 

Никаких специальных знаний не нужно. Работа не сложная и мы всему обучаем. Возраст, пол и место жительства не важны.

 

Главные требования: добросовестность, внимательность и ответственность. Грамотный письменный русский язык. Наличие скайпа для общения текстом.

 

Под каждую статью мы стараемся делать максимально подробное ТЗ для копирайтеров. Вам нужно будет помогать нам в создании таких ТЗ.

 

Вашей задачей будет чтение и сравнение нескольких статей по теме и создание примерного плана по ним,  фиксирование того, что нужно обязательно добавить в статью. Например, в одной из изученных статей есть таблица, ее надо также добавить и в нашу статью.Дополнительно нужно будет собирать title и h1 статей исходников. Подробнее, как это делать, мы расскажем.

 

Самое главное – качество. Благодаря вам и вашей работе, статьи будут приносить пользу многим людям.

 

Работать можно в удобном для вас графике и из любого места.

 

Всего нужно будет сделать 200 таких «заготовок». Мы платим от 20 до 40 рублей за комментарии для одного ТЗ. И за проект Вы получите от 4000 до 8000 рублей + возможно обсуждение дальнейшего сотрудничества.

 

Пожалуйста в откликах, пишите о себе и своем опыте, если он есть.

 

Спасибо!

8 лет назад
artemtraveler
36 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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