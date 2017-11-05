artemtraveler

Артем Артемов artemtraveler

 
34 годаУкраина/Симферополь
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разместить комменатрии с ссылками на форумах

    [b]Задача:[/b] Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме.   [b]Цена:[/b] 100 рублей -за ссылку   [b][i]ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ОТКАЗ ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ И В ЧС![/i][/b]   [b]Общие требования:[/b] [list][*]пост должен ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Практическая работа "Алгоритм RSA"

    Доброго дня! Задание находится в прикрепленном файле. Пожалуйста, пишите стоимость в рублях или гривнах за всю работу. А также срок, за который сможете управится. Спасибо.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Практическая работа по C++ - Шифр Виженера

    Необходимо выполнить практическую работу по Шифру Віженера. Внимание - теория в файле описана по-украински (готов помочь с переводом при необходимости). Дополняющий текст к программе можно писать по-русски.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Курсовая по UNIX на С++

    Доброго дня! Необходимо выполнить два задания, они находятся в прикрепленном файле (после теории). Оформить все надо, как курсовую работу.

    Unix
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разместить коменатрии с ссылками на форумах

    [b][u][b][u]Задача[/u][/b]:[/u][/b]Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме. [b][u]Цена:[/u][/b] 100 рублей -за ссылку [b][u]ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ОТКАЗ ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ И В ЧС![/u][/b] [b][u]Общие требования[/u][/b]: [list][*]пост должен быть ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Помощь в создании ТЗ

    Здравствуйте!   Мы работаем с информационными сайтами и создаем полные, интересные и подробные материалы на различные темы. Нужен помощник в составлении 200 ТЗ.   Никаких специальных знаний не нужно. Работа не сложная и мы всему обучаем. Возраст, пол и ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
jaguarcity
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Курсовая по UNIX на С++
Очень хороший заказчик ! Понятное ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую !
Очень доволен сотрудничеством с Владимиром. Работа выполнена согласно всем моим требованиям и сдана в срок. От общения также остались только положительные впечатления. Рекомендую Владимира, как ответственного работника, и сам планирую обращаться в дальнейшем. Спасибо еще раз за работу!
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