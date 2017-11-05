artemtraveler

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Доброго дня! Задание находится в прикрепленном файле. Пожалуйста, пишите стоимость в рублях или гривнах за всю работу. А также срок, за который сможете управится. Спасибо.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить практическую работу по Шифру Віженера. Внимание - теория в файле описана по-украински (готов помочь с переводом при необходимости). Дополняющий текст к программе можно писать по-русски.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Необходимо выполнить два задания, они находятся в прикрепленном файле (после теории). Оформить все надо, как курсовую работу.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен6 лет назад
[b][u][b][u]Задача[/u][/b]:[/u][/b]Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме. [b][u]Цена:[/u][/b] 100 рублей -за ссылку [b][u]ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ОТКАЗ ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ И В ЧС![/u][/b] [b][u]Общие требования[/u][/b]: [list][*]пост должен быть ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мы работаем с информационными сайтами и создаем полные, интересные и подробные материалы на различные темы. Нужен помощник в составлении 200 ТЗ. Никаких специальных знаний не нужно. Работа не сложная и мы всему обучаем. Возраст, пол и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад