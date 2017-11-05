artemtraveler

[b][u][b][u]Задача[/u][/b]:[/u][/b]Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме. [b][u]Цена:[/u][/b] 100 рублей -за ссылку [b][u]ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ОТКАЗ ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ И В ЧС![/u][/b] [b][u]Общие требования[/u][/b]: [list][*]пост должен быть ...