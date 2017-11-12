Разместить коменатрии с ссылками на форумах

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка175 просмотров

Задача:Оставить ссылку на живом (не заспамленном) форуме.

Цена:

100 рублей -за ссылку

ВАЖНО! ВСЕ ФОРУМЫ МЫ УТВЕРЖДАЕМ. ССЫЛКИ НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА ТЕ ФОРУМЫ, КОТОРЫЕ МЫ НЕ УТВЕРДИЛИ! БУДЕТ ОТКАЗ ПО ДАННОЙ ПРИЧИНЕ И В ЧС!

Общие требования:

  • пост должен быть хорошо вписанным в живую тему.Естественный пост ОБЯЗАТЕЛЬНО вознаграждается
  • не писать на одном и том же форуме дважды. Только один пост на одобренном форуме, иначе отказ и ЧС.
Требования к форуму:

  • форум должен быть модерируемым и не заброшенным. Не состоять из одних рекламных тем и постов со ссылками.
  • посетители - от 400 в сутки
  • страниц в индексе - не менее 2000
  • ТИЦ - от 20
  • возраст домена - не младше 18 мес.
Требования к аккаунту:

  • дата регистрации - более 3 мес.
  • количество сообщений - более 25
  • положительная репутация
Требования к посту:

  • пост не размещать в разделы досок объявлений, рекламных объявлений или рекламы  - это ВАЖНО! Иначе отказ и в ЧС!
  • сообщение с ссылкой не должно быть первым постом или темой. Это должен быть ответ на чей-то другой пост, сообщение от другого пользователя
  • сообщение первого поста/темы не должно содержать ссылки
  • в теме не должно быть больше трех ссылок
  • сообщение Вашего поста должно состоять из минимум 200 символов
  • текст уникальный, обычный (как от простого человека, которому интересна данная тематика), с элементами сленга.
  • сообщение аргументированное и соответствует теме обсуждения
  • сообщение не должно быть похоже на рекламу. Пишите ненавязчиво, например “тут почитайте на эту тему”, “вот здесь нашел”
Требования к теме:

  • последнее сообщение в теме не старше недели
  • тема приближена к теме статьи, на которую ставится ссылка, или теме сайта
Требования к ссылке:

  • ссылка не должна быть картинкой
  • ссылка должна быть кликабельной
  • ссылка не должна быть скрытой от других и незарегистрированных пользователей
  • ссылка может быть открытой или nofollow/noindex
План работы:

  • В обсуждении к заказу присылаете список сайтов, на которых можете разместить ссылку
  • Я проверяю и отправляю вам список одобренных форумов, на которых Вы можете разместить ссылку
  • Отправляю список статей, на которые нужно будет поставить ссылку
  • После размещения отправляете работу на утверждение
  • По завершению работы получаете оплату
8 лет назад
artemtraveler
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров