Таргетинг в FB и Инсте на тему покупки квартиры в новостройке СПб

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок202 просмотра

Коллеги, добрый день, необходима РК в FB и Инсте + ее соправождение

Сайт: https://krylenko-apart.ru/

Регион: СПб

Аудитория: 25+/ инвестиции в нежвижимость

8 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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