Требуется размещение ссылоке: англоязычные сайты, блоги, форумы и тд. Форумы - только в тему беседы в виде ответа, без спама и инициирования новой темы. Комментарии на Youtube Комментарии в соц сетях ...
Таргетинг в FB и Инсте на тему покупки квартиры в новостройке СПб
Коллеги, добрый день, необходима РК в FB и Инсте + ее соправождение
Сайт: https://krylenko-apart.ru/
Регион: СПб
Аудитория: 25+/ инвестиции в нежвижимость
Заявки фрилансеров
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