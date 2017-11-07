Требуется 500/1000 живых пользователей ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок171 просмотр

Сегмент - букеты цветов от 1000 до 12000р

Регион - Ростов-на-Дону

Только качественный трафик

Пишите цену за ваши услуги. Возможные сроки.

8 лет назад
bench-bench
Щеглов 
43 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров