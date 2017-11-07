Лайки для FanPage На Facebook

Необходимо зареврайтить 10ть объявлений-постов (соц. сети),чтоб они были бы продающие ,а не информативные. Я предоставляю текст (акции,информация о вебинарах), нужно переписать текст,подсказать в какой форме публиковать (опрос,конкурс или ещё чего).