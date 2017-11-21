Создание страниц на соц. сетях

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Завершен7 заявок216 просмотров

Создание страниц на соц. сетях

8 лет назад
xidioda
Хыдыр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$200
10 дней
Очень быстро и профессионально выполненная работа. Спасибо огромное Александру!
Понравилась сотрудничество с Хыдыром.Максимум входной информации и оперативная связь.Заказчик точно знает чего хочет.Однозначно рекомендую и буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)