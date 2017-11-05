Трафик лидов

Тема – саморазвитие.

Будет бесплатный тренинг по предназначению в закрытой группе, в конце ноября.

Нужно около 3000-4000тысяч человек

группа и рассылка в процессе создания

Трафик нужен независимо в два потока - на подписную ина закрытый тренинг в вк

• группа вк

• на стороннюю страницу на видеокурс

Можно сразу с двух потоков начинать или по одному

Интересует стоимость и объем (скорость с которой Вы сможете пригнать) лидов, которые Вы способны нагнать в группу вк.

Если оставляете заявку, просьба прикреплять примеры работ (примеры объявлений и статистику до начала кампании и после)

Указывайте бюджет рекламный и за настройку