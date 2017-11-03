Реклама в Facebook на англ.языке

SMM ведение 3 групп в ВК и 3 в Исте Подробно в ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fhQl0OnYpZUyn99pwmiPf2bpIUCOZiIq_Rd4MEw3GIA/edit?usp=sharing От вас: 1. Портфолио (ссылка) с результатами в цифрах. Сколько вложено денег в проект, какой результат в цифрах(достижение ...
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