Найти американские группы в фейсбуке

Ищем человека, которыйвладеет английским языком. Нужно найти различные бизнес-сообщества по Нью-Йорку

и Бруклину в фейсбуке или других ресурсах. Также будут другие задания по

поиску. Оплата почасовая.100 руб в час. Все подробности при запросе.