Найти американские группы в фейсбуке

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки130 просмотров

Ищем человека, которыйвладеет английским языком. Нужно найти различные бизнес-сообщества по Нью-Йорку

и Бруклину в фейсбуке или других ресурсах. Также будут другие задания по

поиску. Оплата почасовая.100 руб в час. Все подробности при запросе.

8 лет назад
ppc_87
33 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров