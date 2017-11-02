Разместить предложение поставщика на сайтах "Совместных покупок"

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок174 просмотра

Добрый день!

Необходимо разместить предложение поставщика на сайтах (форумах)

«совместных покупок». Текст + картинка (там где можно вставить

картинку). Размещать — только в тех разделах, где подобные объявления

разрешены  администрацией, на «живых» сайтах.  Разместить на 300 самых

популярных ресурсах. География - вся Россия. Желательно, что бы у вас

была уже база сайтов и опыт с СП.  Бюджет за 200 постов. В дальнейшем

возможно долгосрочное сотрудничество.

7 лет назад
Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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