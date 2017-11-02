Укажите цену и как вы это будете делать. Оплата второй части после того, как пройдет 2 недели после подписки. Как гарантия, что все обратно не отпишутся. Или же подписывайтесь на канал, скину его в личку, ...
Нужен специалист по таргетированной рекламе
Проект универсиады 2019, нужно привлечь 7000 подписчиков в instagram, 5000 подписчиков (из них 3000 подписчиков в русскоязычной версии и 2000 подписчиков в англоязычной версии) в Facebook, и 3000 новых подписчиков в Одноклассниках. И привлечь их нужно до 15.12.2017. Ссылка на аккаунты в социальных сетях можно посмотреть здесь krsk2019.ru/
Формат рекламы: таргетированная реклама (25 постов для каждой соц. сети, которые надо запускать по мере готовности) и розыгрыши в Instagram. Рекламный бюджет есть, интересует стоимость настройки и гарантия выполнения плана по количеству подписчиков.
Необходимо понимание бюджета на работу и на рекламные услуги.
Предложения начинайте с фразы "универсиада 2019"
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