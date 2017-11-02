Продвижение нового аккаунта в Инстаграм (набор подписчиков)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок145 просмотров

Увеличение числа подписчиков для аккаунта в Инстаграм. Со своей стороны готовы предоставить информацию по деталям таргетинга, а именно: места, аккаунты аналогичных товаров в регионе, аккаунты взаимосвязанных товаров. 

7 лет назад
Shapok55
39 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров