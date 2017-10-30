+ 500 подписчиков в базу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок150 просмотров

+500 подписчиков в базу до 9.11.17 включительно.

Описание ЦА http://www.evernote.com/l/AkimY7RYtL5NUqIJ3IZxYiuFX64cAS_-V9M/

Что мы продаем:

- онлайн-тренинги.

Подписка через регистрацию на бесплатное мероприятие: https://ysrgrprhoi.formstack.com/forms/kmv (ссылка без меток). Ссылка актуальна до 9.10.17 включительно

Оплата за работу обсуждаема. Рассмотрю ваши предложения.

Оплата за приведенные лиды по факту +500 уникальных регистраций на марафон.

8 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров