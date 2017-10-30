Требуется SMM специалист для Facebook

Ищу SMM специалиста, которому можно было бы делегировать заказы по продвижению на Facebook.

Основные 2 задачи:

1. Публикация информационно-развлекательных постов для поддержания общения в группе и активного расшаривания

2. Работа с аудиторией сообщества (ответы на комментарии, общение с активными подписчиками)

Прошу озвучить ваши цены и объём работы.

Хочу портфолио, группы, с которыми вы работали.