Требуется SMM специалист для Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок151 просмотр

Ищу SMM специалиста, которому можно было бы делегировать заказы по продвижению на Facebook. 

Основные 2 задачи:

1. Публикация информационно-развлекательных постов для поддержания общения в группе и активного расшаривания

2. Работа с аудиторией сообщества (ответы на комментарии, общение с активными подписчиками)

Прошу озвучить ваши цены и объём работы. 

Хочу портфолио, группы, с которыми вы работали.

8 лет назад
Extazy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

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