СММ-менеджер Instagram

Продвижение Instagram-аккаунта тематики красота и эстетика. Необходимо наращивание числа подписчиков живыми подписчиками без накрученных. В данный момент на канале 1700, приемлемое количество после первого месяца работы 4-5 тысяч.

Требования к исполнителю: опыт работы с блогерами с базой 20-30 человек с примерами работы, указать требования по зарплате в месяц.