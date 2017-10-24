Настройка рекламы в Facebook

Тема: Криптовалюта

Организовать 750+ ЦА на бесплатный вебинар по криптовалюте, еще 750 привлекает текущий подрядчик.

Вебинары проводим каждую неделю.

Максимально допустимая стоимость - 2.5

Нужная стоимость Лида 1.75

Ленд - http://lp.cryptoinvestor.info/masterclass/

Текущие показатели

За 5 дней - собрали 650 заявок на бесплатный вебинар

Стоимость Лида получилось 1.99$

Это первичный вебинар был. Делали вслепую. Сейчас есть, данные, и полностью таблица ЦА клиента. Есть utm метки - наших целевых и откуда они пришли.

Даты: Начало-конец Лидгена: Среда-Вторник

Что входит в обязанности трафик менеджера: Реализация поставленной гипотезы, в рамках бюджета и нужной ЦА. Анализ и краткий отчет по РК. План/факт на неделю и на каждый день и стоимость подписчика. Что планируем сделать завтра что б улучшить показатели? Мне важен серьезный подход, такого же можешь ждать от меня.