Раскрутка рулетки (хороший рекламный бюджет)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок154 просмотра

Добрый день. Требуется человек имеющий опыт раскрутки игровых рулеток и кейсов. 

Бюджет - 500 тыс. месяц

Ищем человека для работы в долгую.

8 лет назад
Dolotok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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