Нужна консультация по рекламе в соцсетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки175 просмотров

Собственно, сабж

Рекламируется сайт автомобильных грузоперевозок. Возят грузы из Москвы по всей России.

Нужно: 

много дешевого трафика. Живого трафика из социалки на рекламируемый сайт.

Возможна покупка платных постов, или размещение баннеров в сообществах.

Рассматриваются любые варианты.

Главное - очень много дешевого трафика  

8 лет назад
y-tec0209
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров