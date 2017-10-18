Интересуют форумы в Москве и области, если у вас уже есть аккаунты это замечательно. Требуется КрМ - крауд-маркетолог, человек, который оставляет комментарии на форумах Вот что требуется 1) ...
Размещение объявлений на Авито
Здравствуйте, ув. исполнители! Мне необходимо 10 человек, для размещения объявлений на авито. За размещение 100 объявлений, оплата составляет: 8000 рублей. За 1 объявление 80 рублей. Кого заинтересовало моё предложение, обращайтесь на почту.
Заявки фрилансеров
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