Размещение объявлений на Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок281 просмотр

Здравствуйте, ув. исполнители! Мне необходимо 10 человек, для размещения объявлений на авито. За размещение 100 объявлений, оплата составляет: 8000 рублей. За 1 объявление 80 рублей. Кого заинтересовало моё предложение, обращайтесь на почту.

8 лет назад
oleg791
46 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров