Группы ВКонтакте, Фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок261 просмотр

- Необходимо создание групп с нуля ВКонтакте и Фейсбук.

- Оформить и наполнить страницы (лого, телефоны, ссылки на сайт, описание услуг и т.д.)

- В последствии необходимо продвигать группы среди целевой аудитории. Способы только белые. Реальные подписчики, не накрутка.

сайт aquariumbest.ru

Пишите пожалуйста конкретные предложения! Сроки, стоимость, план, и опыт работ!

8 лет назад
amiga7
Ника 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров