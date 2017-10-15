Раскрутка группы в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок174 просмотра

Необходимо раскрутить группу по тематике "детская одежда" для города в 60 тыс. населения.

8 лет назад
siomik
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров