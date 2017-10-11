Создать группу в ВК, оформить и наполнить

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок205 просмотров

Добрый день!

Требуется, создать группу в ВК, оформить и наполнить.

Пригласить около 200-300 участников из Челябинска и области

8 лет назад
natuss_81
Наталья 
43 года
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров