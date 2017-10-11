Тематика вебкам модели, инстаграм, фб и вк. Срочно сегодня начать, 4-5 постов в день, это во все соцсети, в какую то иногда больше чем 1 в день. Изначально конечно оформление, далее ведение. Стоимость указана ...
Создать группу в ВК, оформить и наполнить
Добрый день!
Требуется, создать группу в ВК, оформить и наполнить.
Пригласить около 200-300 участников из Челябинска и области
Заявки фрилансеров
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