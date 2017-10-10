Настроить и провести таргетинг в ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок234 просмотра

https://vk.com/kaktustattooekb

Требуется тот кто понимает что такое инструмент Церебро или похожее что то, а не просто поставить галочки в рекламной системе Вконтакте. 

8 лет назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров