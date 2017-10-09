Продвижение группы ВКонтакте для ИМ брендовых копий акссессуаров

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок283 просмотра

Необходим грамотный специалист, который будет заниматься на постоянной основе продвижением группы ВК. Ведение не обязательно, этим можем заниматься самостоятельно. Требуется сделать уже существующую группу продающей. 

ИМ занимается продажей брендовых копий (сумки, кошельки, бижутерия и т.п.), поэтому некоторые способы продвижения не подойдут.

В ответе необходим план продвижения и ваши предложения по его реализации.

8 лет назад
LyudmilaC
Людмила 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$100
30 дней
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)