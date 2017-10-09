Продвижение группы ВКонтакте для ИМ брендовых копий акссессуаров

Необходим грамотный специалист, который будет заниматься на постоянной основе продвижением группы ВК. Ведение не обязательно, этим можем заниматься самостоятельно. Требуется сделать уже существующую группу продающей.

ИМ занимается продажей брендовых копий (сумки, кошельки, бижутерия и т.п.), поэтому некоторые способы продвижения не подойдут.

В ответе необходим план продвижения и ваши предложения по его реализации.