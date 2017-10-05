Настройка тизерной рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок228 просмотров

География: Россия

Тематика: взаимотношения между мужчиной и женщиной

Задача: 

1. Подбор тизерных площадко

2. Создание рекламных компаний на них

3. Создание креативов и отслеживание результатов

8 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров