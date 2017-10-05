Необходимо раскрутить несколько видео с ютуба по конкурентным запросам ключей около 150. Нужно вывести в ТОП 3 Гугла. Оплата по договорённости.
Настройка тизерной рекламы
География: Россия
Тематика: взаимотношения между мужчиной и женщиной
Задача:
1. Подбор тизерных площадко
2. Создание рекламных компаний на них
3. Создание креативов и отслеживание результатов
Заявки фрилансеров
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